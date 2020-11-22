القوى العاملة: تعيين 2552 شابا فى الجيزة

وقال وزير القوى العاملة إنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة، حرصت المديرية على صرف منح لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، بواقع 15 منحة زواج، بمبلغ 44 ألف جنيه، و17 منحة مولود، بإجمالى 34 ألف جنيه، و3 منح وفاة، بمبلغ 14 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 92 ألف جنيهًا، لـ 35 حالة، فضلاً عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 9171 عاملاً، بمبلغ 4 ملايين و585 ألفاً و500 جنيه.
وأوضح الوزير أنه جرى استخراج 2763 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.
وتلقى الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى، وكيل الوزارة مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر أكتوبر الماضى، أشار فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 77 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 59 محضراً، ومنح مهلة قانونية لـ 128 منشأة أخرى، بالإضافة إلى عمل 4 ندوات توعية.
أما عن مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 425 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 179 محضراً، وبحث 24 شكوى.
وقال: إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 116 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية فى هذا الخصوص.
وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 42 ترخيص عمل، وتجديد 24 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
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