بدء التشغيل التجريبى لمحطة الصرف الصحى بمنطقة 1600 فدان بمدينة بدر

جدة - نرمين السيد - قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إنه تم اليوم بدء التشغيل التجريبى لمحطة رفع الصرف الصحى، بطاقة 40 ألف م3 / يوم بمنطقة 1600 فدان، شرق الروبيكى بمدينة بدر.





وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أن المحطة تتكون من عدد 4 طلمبات تصرف، الطلمبة الواحدة قدرة 230 لترا/ث، وبلغت تكلفة المحطة 34 مليون جنيه. وقال رئيس جهاز مدينة بدر، إن المحطة تستقبل الصرف الصحى القادم من العاصمة الإدارية بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى صرف المصانع بمنطقة الـ 800 فدان، وكذلك صرف منطقة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية، ومنطقة الجامعات والحى المتميز 2. وأشار إلى أن دخول محطة الصرف الخدمة يعد إضافة قوية لمنظومة الصرف الصحى بالمدينة، نظراً للتوسعات الكبيرة التى تشهدها المدينة فى الفترة الأخيرة.

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