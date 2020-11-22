مجلس الوزراء ينفى وجود عجز فى المستلزمات الطبية بالمستشفيات

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن وجود عجز فى المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا.





ووفق بيان رسمى، اليوم الأحد، قال المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان إنه لا وجود لأى عجز فى المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بكل المستشفيات الحكومية، وأن هناك مخزونا استراتيجيا كافيا منها، مُشيرا إلى وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومى من خلال نظام إلكترونى لإمداد المستشفيات بكل الاحتياجات اللازمة على الفور، تنفيذاً لخطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

أضاف: "تم تشكيل غرفة أزمات مركزية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات، لإمداد الفرق الطبية بالدعم الإكلينيكى من خلال الاستشارات الطبية فى التعامل مع الحالات المصابة وبروتوكولات العلاج، وكذلك متابعة تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، فضلاً عن انعقاد غرفة العمليات المركزية لفيروس كورونا بشكل متواصل على مدار الساعة لمتابعة مستجدات الموقف أولاً بأول، ومتابعة سير العمل من خلال الشبكة المميكنة التى تربط كل من إدارات المستشفيات وهيئة الإسعاف والخط الساخن بالغرفة، كما تم تكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، مع توفير كل سبل الدعم للفرق الطبية، وتذليل أى عقبات أو تحديات قد تواجههم".

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