الأنبا مرقس يرسم 6 كهنة جدد للخدمة فى شبرا الخيمة

جدة - نرمين السيد - ورسم الأنبا مرقس، 6 من الآباء الكهنة الجدد، على 3 كنائس، وهم: الشماس سامى غالى سامى، باسم القس بنيامين، على كنيسة الأنبا بولا، بميدان عبد المنعم رياض، بشبرا الخيمة، والشماس سامح سامى عزيز، باسم القس إسحق، على كنيسة الأنبا بولا، بميدان عبد المنعم رياض بشبرا الخيمة، والشماس ميلاد لويز عبد الله، باسم القس يوناثان، على كنيسة الأنبا موسى والشهيدة أبوللونيا، والأنبا كاراس، بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة، والشماس ماهر عياد بختان، باسم القس تداوس، على كنيسة الأنبا موسى، والشهيدة أبوللونيا، والانبا كاراس، بمنطقة منطى شبرا الخيمة.

وتضمنت أسماء الكهنة الجدد: صليب ميلاد ناجى، باسم القس أبيب، على كنيسة العذراء مريم، والأنبا بولا، والأنبا أنطونيوس، بمنطقة منطى بشبرا الخيمة، والشماس ماهر رشدى فهيم، باسم القس بولا، على كنيسة العذراء مريم، والأنبا بولا، والأنبا أنطونيوس، بمنطقة منطى بشبرا الخيمة.

وقرر الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، ترقية القمص تكلا رزق، كاهن كنيسة الأنبا بولا بمنطقة أم بيومى، إلى درجة القمصية، وذلك بحضور لفيف من آباء الإيبارشية والشعب.