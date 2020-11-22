”الأرصاد” تبرز صورا للقمر الصناعى تتوقع سقوط أمطار بالإسكندرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من خلال تتبع أحوال الطقس اليوم تظهر صور القمر الاصطناعى السحب على غرب البلاد خاصة الساحل من مطروح تمتد إلى الإسكندرية، ومتوقع سقوط الأمطار هناك ما بين متوسطة إلى خفيفة .

ويشهد اليوم الأحد، شبورة مائية صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ، وأمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش ).

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.