مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: القاهرة لن تتأثر بمواعيد إغلاق المحال.. ونصيبها من السياحة ليس كبيرا

قال صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قرار تحديد مواعيد ثابتة لغلق المحال التجارية شتاءً وصيفا، أمر جيد وسيعود بالنفع على المواطنين والدول في كثير من الجوانب، مشيرا إلى أن كل دول العالم تغلق المحال في مواعيد محددة.

وأضاف صبرى الجندى، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن هذه القرارات لن تنظم التجارة الداخلية فقط وإنما ستنظم حياة المواطنين، وسيؤدى إلى توفير كميات كبيرة من الطاقة والمياة وستخفف الضغط على شبكات الصرف الصحى، وبالتالى ستطيل العمر الافتراضى لمشروعات الصرف الصحى، كما أنه سيساهم في تحسين الصحة النفسية للمواطنين نتيجة أنهم سيضطرون إلى النوم مبكرا، ما سيؤدى إلى عدم تعطيل مصالح المواطنين نتيجة ذهاب الموظفين بنشاط إلى أعمالهم.

وأشار إلى أن القرار سيسهل مهمة الأمن في الكشف عن الجرائم وضبط أي مشتبهين في الشارع بسهولة.

وعلق على من يقول إن السياحة ستتأثر بالقرار في القاهرة، قال إن نصيب القاهرة من السياحة قليل، مؤكدا أن السياح أنفسهم يلتزمون بمواعيد النوم مبكرا في بلادهم، موضحا أن المحافظات السياحية ستنظم قرارات الغلق مع المحافظين ووزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار بما يتوافق مع طبيعة كل منها.

كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أصدر قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية. - تطبيق القرار اعتبارًا من أول ديسمبر 2020. - المواعيد الجديدة ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في بعض المناطق. - المواعيد الجديدة ستساعد في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية. - التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة. مزايا القرار: - توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة. - إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة. - مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفًا) و10 مساءً (شتاءً). - زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفًا) و11 مساءً (شتاءً). - مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا والساعة 12 منتصف الليل شتاء. - زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة 1 صباحًا. - استمرار خدمة التيك أواي (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء. - مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً (صيفًا) والساعة 6 مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن. - يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية. - يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. - تستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات. - شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

- التنسيق مع وزير السياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجرى عليه في هذا الشأن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: القاهرة لن تتأثر بمواعيد إغلاق المحال.. ونصيبها من السياحة ليس كبيرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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