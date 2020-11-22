نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الباحثون في مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي الأمريكية عن وجود 3 عقاقير كعلاجات محتملة لـ فيروس كورونا، مشيرًا الي استخدامهم كعلاجات لأمراض آخري مثل الملاريا وضغط الدم.

وترصد "الفجر" كافة تفاصيل عن العقاقير المحتملة لعلاج فيروس كورونا:

نتائج واعدة:

وفق الأبحاث الأولي التي قام بها الباحثون منذ الشهر الاول لجائحة كورونا، قد تم تحديد zuclopenthixol وnebivolol وamodiaquine كعلاجات واعدة للفيروس في المراحل الأولى.

الاستخدام في المرحلة الأولي:

أكد الباحثين أن استخدام زوكلوبينثيكسول، ونيبيفولول، وأمودياكين كمرشحين محتملين للتجارب السريرية ضد المرحلة المبكرة من عدوى كوفيد 19.

مقارنة بدواء هيدروكسي كلوروكوين:

ووفق الدراسة التي أجرها الباحثون فأن هيدروكسي كلوروكوين، الذي تمت دراسته بشكل متكرر في التجارب السريرية لاستخدامه كعلاج لـ COVID-19، يتشابه مع هذه الأدوية الثلاثة وفي بعض الحالات، يكونوا أكثر بأمان.

دمجهم مع عقار آخر:

أوضح الباحثون أنه يمكن دمج العقاقير بجرعات أقل مع remdesivir، وهو مضاد للفيروسات حصل على تصريح استخدام طارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كعلاج لـ COVID-19، وذلك لتحسين مِن مدي فعاليتهم.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 112676 حالة من ضمنهم 101783 حالة تم شفاؤها، و6535 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.