نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأنشطة الطلابية الإلكترونية في ظل جائحة كورونا بتربية حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت كلية التربية بجامعة حلوان خطة الأنشطة الطلابية الإلكترونية، التي يتم تنفيذها إلكترونيًا في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث تركز الأنشطة على الجوانب الثقافية والاجتماعية والفنية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

وأوضح الأستاذ الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية أن خطة النشاط الطلابي يتم فيها توظيف الوسائط التكنولوجية ومنصات التواصل الاجتماعي لإشراك أكبر عدد ممكن من الطلاب.

وأفاد الأستاذ الدكتور حسام حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الخطة تتضمن عدد من الفعاليات الطلابية التي تتمثل في مسابقة المعلومات العامة، ومسابقة "الصوت الذهبي" ومسابقة "أفضل صورة للحرم الجامعي"، ومنتديات القصة القصيرة، والشعر، والأعمال الفنية، ومسابقة الشطرنج الالكتروني، وغيرها من الفعاليات التي من شأنها أن تدخل روح المرح والبهجة على الحياة الطلابية في ظل التباعد الاجتماعي.

هذا ويتم تنفيذ الأنشطة تحت اشراف رائد اللجنة الثقافية، الدكتورة رشا شرف، وإدارة رعاية الشباب بالكلية، والجدير بالذكر أن فعاليات الأنشطة الرياضية والعلمية مستمرة بالتوازي مع النشاط الالكتروني