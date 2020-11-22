انت الان تتابع تفاصيل خبر هزة أرضية بالدلتا وبالقرب من المحلة الكبرى منذ قليل والقومية للزلازل تصدر بيان بقوتها وتفاصيلها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سجلت الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية اليوم الأحد 22 نوفمبر الجاري، بمنطقة الدلتا، وتبعد هذه الهزة نحو 10 كيلو متر من شرق مدينة المحلة الكبرى، كما كشفت الشبكة القومية للزلازال والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية تفاصيل زلزال اليوم.

هزة أرضية بالدلتا وبالقرب من المحلة الكبرى منذ قليل

حيث جاءت بيانات زلزال اليوم بالدلتا وفق الإحداثيات التالية:

بلغت قوة الهزة الأرضية 3.5 درجة بمقياس ريختر.

وبالنسبة إلى خط العرض فهو 30.93شمالا

وخط الطول كان 31.25شرقا

والعمق 21 كيلو متر

ووفق بيان القومية للزلازل أنه وبالرغم من وقوع هزة أرضية بمنطقة الدلتا إلا أنه لم يرد إلى المعهد حتى الآن أى شعور من المواطنين بهذه الهزة، كما لم يتم إبلاغهم بوقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

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ويذكر أنه في الرابع عشر من الشهر الجاري وقع زلزال بسيط بشرقي محافظة القاهرة، وقد جاءت بيانات الهزة الأرضية بالقاهرة كما يلي:

وقت حدوثها في تمام الساعة 25: 16 مساء يوم 14 نوفمبر بتوقيت القاهرة.

وقوتها 2.6 درجة بمقياس ريختر.

خط العرض 30.14 شمالاً.

خط الطول 31.6 شرقاً.

وتعمل شبكة الزلازل القومية التي تتبع البحوث الفلكية من خلال ما يقرب من 70 محطة منتشرة بجميع أنحاء مصر، ومع كثرة محطات الرصد التي تم اختيار أماكنها بدقة كبيرة، تساعد في تسهيل رصد أي زلزال، ومن المستحيل تقريباً أن تقع أي هزة أرضية مهما كانت قوتها ضعيفة ولا يتم رصدها.