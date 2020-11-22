يستقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وزير الدولة للإعلام أسامه هيكل، اليوم الأحد. وتأتي الزيارة ضمن وفود الوزراء المهنئين، لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بتوليه رئاسة المجلس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مجلس الشيوخ يستقبل أسامة هيكل.. اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.