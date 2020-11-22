رضوى الشربيني تتصدر "التريند" بسبب زواجها السري.. "القصة الكاملة"

رضوى الشربيني تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء انتشار شائعة زواجه السري من زوج الاعلامية منى الشاذلي، حيث تداول العديد من النشطاء تلك الشائعة وبدأت الأقاويل تأخذ مجالها.

تحيا مصر رصد العديد من التعليقات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث جاء في التعلقات الآتي: "يعني عمالة تدي في مواعظ وتروحي تتجوزي واحد متجوز"، وعلقت أخرى قائلة: "الموضوع غريب اوي بجد ازاي تعمل كدة وهي طول النهار عمالة تدينا في دروس".

رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها في السر



خرجت رضوى الشربيني في بث مباشر، لتنفي جميع ما نسب إليها خلال الساعات الماضية، مؤكدة أنها شائعة مثلما يحدث في كل مرة إلا أنها للمرة الأولى تخرج لتنفي الشائعة بسبب ارتباط تلك الواقعة بأشخاص آخرين تكن لهم الاحترام والتقدير.

قالت رضوى: "أنا مش مرتبطة ولما ارتبط كل الناس في مصر هتعرف ، مش مصر بس ده الوطن العربي كله هيعرف، عشان أنا مش الست اللي بتعمل حاجة في الخفاء بحسب ما ذكرت بعض المواقع الإعلامية".



وتابعت: "الجواز مش حرام ومش عيب، لكن أنا دلوقت مش مرتبطة خالص، بقول ده لأن في شخص مش محترم طلع عليا إشاعة مش محترمة.. لو أنت مبتحبنيش طلع اللي أنت عايزه مش هتكلم، لكن متضرش ناس تانية معايا، ليه تضر عيلة كاملة وراجل وست محترمين ملهمش ذنب، الناس دي إخواتي فعلا".

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استطردت رضوى الشربيني حديثها، قائلة: "في ست تقبل إنها تتجوز راجل متجوز لكن أنا لا أقبل ده، مهما حصل، كل الناس يعرفوا هي مين رضوى الشربيني، وإن أنا نصيرة المرأة وبقول لكل ست ابعدي عن كل راجل متجوز، فأنا مش هكون أول ست تكسر قلب ست زيي .. أنا مش مرتبطة وبربي بناتي وبشوف شغلي ومشاكل الستات واللي بنقدر نحله بنحله، ولما اتجوز هعلن للدنيا كلها".

