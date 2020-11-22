الزمالك يعاقب إمام عاشور.. اعرف التفاصيل

قرر مسؤولو نادي الزمالك معاقبة لاعب الفريق الأول بالنادي "إمام عاشور"، وذلك بعد طرده أمس في مباراة الزمالك ضد نادي مصر ببطولة كأس مصر، والتي فاز فيها الزمالك بنتيجة 2-1، في الوقت الإضافي.

وكان إمام عاشور قد تعرض أمس لطرد مستحق، بعد تدخل عنيف على قدم لاعب نادي مصر، مما أدى إلى طرده من المباراة، ولعب الزمالك بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني.

ولم تأتي معاقبة الزمالك لإمام بسبب تلك الواقعة فقط، ولكن بسبب تعرضه للطرد والإيقاف لأكثر من مرة، بسبب سلوكياته الخاطئة في المباريات، وأبرزها العصبية المفرطة.

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ويدخل نادي الزمالك معسكر مغلق وذلك استعدادا لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام غريمه التقليدي الأهلي، والذي يقام يوم 27 نوفمبر الجاري، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

