مسلسل إلا أنا أول السطر.. تعرف على موعد عرضه والإعادة

مسلسل إلا أنا أول السطر، تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، مع انطلاق أولى حلقاته أمس السبت، على شاشة DMC.

ازدادت المعدلات البحثية عن مسلسل إلا أنا أول السطر من قبل الجمهور، في محاولة منهم للكشف عن مواعيد وقنوات عرضه ومواعيد الإعادة، خاصةً بعد أن لاقت حكايات المسلسل الأولى نجاحًا جماهيريًا بين متابعيه.

مسلسل إلا أنا أول السطر



