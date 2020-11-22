مسلسل إلا أنا أول السطر.. تعرف على موعد عرضه والإعادة

مسلسل إلا أنا أول السطر، تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، مع انطلاق أولى حلقاته أمس السبت، على شاشة DMC.
ازدادت المعدلات البحثية عن مسلسل إلا أنا أول السطر من قبل الجمهور، في محاولة منهم للكشف عن مواعيد وقنوات عرضه ومواعيد الإعادة، خاصةً بعد أن لاقت حكايات المسلسل الأولى نجاحًا جماهيريًا بين متابعيه.
مسلسل إلا أنا أول السطر
ويعرض مسلسل إلا أنا أول السطر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على شاشة DMC، والإعادة الساعة 3 بعد منتصف الليل والساعة 12:30 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على شاشة DMC Drama الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا والساعة 4 عصرًا.
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مسلسل إلا أنا عبارة عن قصة مستوحاة من قصص حياتنا اليومية حيث تدور أحداثه في 60 حلقة، وهي مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات ،وتحكي كل قصة وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تخص المرأة.
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