اللاعب الثالث.. إصابة محمد شريف بفيروس كورونا

أٌصيب محمد شريف، لاعب النادى الأهلى والذى انتهت إعارته لنادى إنبى، بفيروس كورونا، لينضم إلى قائمة الرياضيين الذين أصيبوا بهذا الفيروس فى الموجة الثانية له.
ونشر شريف عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر قائلا، "الحمد لله positive covide – 19 " وتفاعل المتابعين للاعب مع المنشور داعين له بالشفاء العاجل.
وأعلن منذ قليل على جبر لاعب فريق بيراميدز عن إصابته بفيروس كورونا، و عزل نفسه فى منزله بمجرد إعلان إيجابية مستحته.
ويعد محمد شريف، اللاعب الثالث فى قائمة النادى الأهلى،التى أصيبت بفيروس كورونا، بعد اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، واللاعب صالح جمعة.
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