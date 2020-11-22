وكيلة الشيوخ: وارد انعقاد المجلس أكثر من يوم لحسم لائحته الداخلية

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الأمانة العامة للمجلس وهيئة المكتب في انعقاد دائم للانتهاء من تنسيق مواد اللائحة الداخلية، لمجلس الشيوخ بعد انتهاء أعمال لجنه إعداد اللائحة عملها الاسبوع الماضي.
وأضافت وكيل مجلس الشيوخ، النائبة فيبي فوزي، في تصريحات خاصه لـ تحيا مصر، أن اللائحة سوف يتم إرسالها إلى الأعضاء إلكترونيا بعد انتهاء كتابتها وتنسيقها تمهيدا لمناقشتها يوم 29 نوفمبر، مشيرة إلى أن المجلس يمكن أن يعقد جلسة عامة يوم 30 لاستكمال مناقشات مواد اللائحة إذا تطلب الأمر.
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