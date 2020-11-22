أدان صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، التفجير الإرهابي الجبان الذى قام به تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد، مساء السبت 21 نوفمبر 2020، وأدى إلى استشهاد عشرة أفراد وجرح ثمانية، من أفراد الشرطة العراقية والمدنيين.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن ينال من قدرة الحكومة العراقية على مواصلة تصديها بكل حسم للعناصر الإرهابية الضالة، مؤكداً تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الجمهورية العراقية في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.
اقرأ أيضًا: رئيس البرلمان العربى يشيد برئاسة السعودية لقمة العشرين.. يعكس دورها الريادى
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للجمهورية العراقية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً في شهداء هذا العمل الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس البرلمان العربي يُدين التفجير الإرهابي الذي وقع في محافظة صلاح الدين بالجمهورية العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.