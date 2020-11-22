رئيس البرلمان العربي يُدين التفجير الإرهابي الذي وقع في محافظة صلاح الدين بالجمهورية العراقية

أدان صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، التفجير الإرهابي الجبان الذى قام به تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد، مساء السبت 21 نوفمبر 2020، وأدى إلى استشهاد عشرة أفراد وجرح ثمانية، من أفراد الشرطة العراقية والمدنيين.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن ينال من قدرة الحكومة العراقية على مواصلة تصديها بكل حسم للعناصر الإرهابية الضالة، مؤكداً تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الجمهورية العراقية في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

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وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للجمهورية العراقية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً في شهداء هذا العمل الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.