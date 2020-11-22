تحيا مصر ينعي الزميل محمود خالد بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

ينعي موقع تحيا مص ببالغ الحزن والأسى الزميل محمود خالد، الصحفي الرياضي، بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأصيب "خالد" بفيروس كورونا قبل عدة أيام، ودخل المستشفى، وتدهورت حالته وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي منذ عدة ساعات، إلا أنه وافته المنية منذ قليل.
ونسأل المولى عز وجل أن يربط على قلوب ذويه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يسكنه فسيح جناته.
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