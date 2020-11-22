وسط اختفاء مرتضى منصور لأول مرة.. إحالة دعوى رئيس الزمالك على قرار عزله للمفوضين

أصدرت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، قرار بإحالة دعوى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والتى ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك، بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى، بدلاً من مرتضى منصور، الذى تم إيقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، لهيئة مفوضي الدولة، وحددت جلسة 27 ديسمبر المقبل لنظرها بعد إعداد تقرير بالرأى القانونى فيها من قبل هيئة مفوضى الدولة. فيما شهدت الجلسة، غياب مرتضى منصور عضو مجلس النواب، واستمعت المحكمة للدفاع الحاضر عنه وعن اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة.

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