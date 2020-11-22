تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك باليوم العالمي للطفل المبتسر

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، في فعالية الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر، والذي تقيمه الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، للسنة الثالثة علي التوالي، حيث أقيمت فعالياته هذا العام في مدينة أسوان، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب وصندوق "تحيا مصر" بالإضافة للعديد من الشركاء.

كما تمت إنارة "معبد فيلة" باللون الأرجواني، وحيث تضاء في هذا اليوم أهم آثار العالم، تضامنًا مع قضية الأطفال المبتسرين، وكيفية توفير الدعم الطبي والنفسي اللازم لهم ولأسرهم، وشملت الفعالية حملات توعية بالقري الأكثر احتياجًا، وإقامة مؤتمر علمي هام، وأخيرًا الماراثون من أجل الأطفال المبتسرين.