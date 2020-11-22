النائب العام: كان على النيابة العامة التصدى لقضايا الفسق والفجور والفيديوهات التي لا تليق بالمجتمع المصري

قال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، إن النيابة العامة كان عليها التصدى لقضايا الفسق والفجور، والفيديوهات التي لا تليق بالمجتمع المصري، مضيفا: البنت منهم تعمل فيديوهات إباحية وبعض القبض عليها تيجي المحكمة تمسك مصحف.

وتابع المستشار حمادة الصاوي، خلال لقائه بشباب الأكاديمية الوطنية لتأهيل التنفيذين بالبرنامج الرئاسي: "الناس بيتعاطفوا مع البنات على السوشيال ميديا.. ويقولوا حريات".

وعقدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، لقاء، صباح اليوم الأحد، بحضور الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي للتاهيل التنفيذين وبحضور المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيدي للأكاديمية نقل خلالها النائب العام تجربته في العمل القيادي لخريجي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي.