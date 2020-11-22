السعودية: تعديل جدول تأشيرات الزيارة والحج

وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل فقرة من جدول تأشيرات الزيارة والحج والمرور، سواء برًا، أو بحرًا، أو جوًا، بالنسبة للكلفة والوقت، يأتي ذلك في إطار تحسين وتطوير ما يتعلق بتأشيرات الدخول للمملكة.

يقضي التعديل الجديد بمنح تأشيرة لمدة 48 ساعة برسم 100 ريال، أو تأشيرة لمدة 4 أيام برسم 300 ريال.

تحيا مصر ترصد التعديل الجديد بعد قرار مجلس الوزراء:

-تأشيرة المرور للزيارة، جوًا، أو بحرًا، أو برًا، وصلاحيتها 96 ساعة، ومدة الإقامة 96 ساعة، الرسم الخاص بها 300 ريال.

اقرأ أيضًا..العاهل السعودي لدول قمة العشرين: لن يسلم بعضنا حتى يسلم الجميع ويشفى من كورونا



- تأشيرة المرور للزيارة، جوًا، أو بحرًا، أو برًا، وصلاحيتها 48 ساعة، ومدة الإقامة 48 ساعة، الرسم الخاص بها 100 ريال.