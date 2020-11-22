النائب العام: البنت منهم تعمل فيديوهات إباحية وبعد القبض عليها تمسك مصحف في المحكمة

قال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، إن المحاكمات في مصر عادلة، وتجري بكل نزاهة، مضيفا أن 90%؜ من مخالفات البناء والتراخيص، السبب فيها موظفي المحليات، مستنكرا أن معظمهم حاليا هم اعضاء في لجان التصالح.

أما بشأن محاكمات فتيات "التيك توك"، قال "الصاوي": البنت منهم تعمل فيديوهات إباحية وبعض القبض عليها تيجي المحكمة تمسك مصحف.

وأضاف النائب العام، خلال لقائه بشباب الأكاديمية الوطنية لتأهيل التنفيذين بالبرنامج الرئاسي: "الناس بيتعاطفوا مع البنات على السوشيال ميديا.. ويقولوا حريات".

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وعقدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، لقاء، صباح اليوم الأحد، بحضور الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي للتاهيل التنفيذين وبحضور المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيدي للأكاديمية نقل خلالها النائب العام تجربته في العمل القيادي لخريجي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي.