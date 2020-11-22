قامت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، بتوزيع المسودة النهائيةً من لائحة مجلس الشيوخ على الأعضاء، بعد الانتهاء من صياغتها، تمهيدًا لعرضها في الجلسة العامة المقرر انعقادها يوم ٢٩ من الشهر الجارى.
وكشف الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود عتمان، أن مواد اللائحة في المسودة النهائية التي تم توزيعها على الأعضاء تضمنت ٢٩٣ مادة ، ونصت على تشكيل ١٤ لجنة نوعية.
وحددت اللائحة عدد من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية، أهمها النص على احترام العضو للدستور وللقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، وفيما يتعلق بضبط حضور الجلسات نصت اللائحة على جزاءات تبدأ من الحرمان من حضور الجلسة أو أكثر، وحرمان من بدل الجلسات، وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حرمان من بدل الجلسات وإسقاط العضوية.. تعرف على ضوابط لائحة مجلس الشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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