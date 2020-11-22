حرمان من بدل الجلسات وإسقاط العضوية.. تعرف على ضوابط لائحة مجلس الشيوخ

قامت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، بتوزيع المسودة النهائيةً من لائحة مجلس الشيوخ على الأعضاء، بعد الانتهاء من صياغتها، تمهيدًا لعرضها في الجلسة العامة المقرر انعقادها يوم ٢٩ من الشهر الجارى.

وكشف الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود عتمان، أن مواد اللائحة في المسودة النهائية التي تم توزيعها على الأعضاء تضمنت ٢٩٣ مادة ، ونصت على تشكيل ١٤ لجنة نوعية.

وحددت اللائحة عدد من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية، أهمها النص على احترام العضو للدستور وللقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، وفيما يتعلق بضبط حضور الجلسات نصت اللائحة على جزاءات تبدأ من الحرمان من حضور الجلسة أو أكثر، وحرمان من بدل الجلسات، وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية.