أمين الشيوخ يعلن الانتهاء من مشروع لائحة المجلس

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، الانتهاء من المسودة النهائية من مشروع لائحة مجلس الشيوخ، وإرسالها للأعضاء بشكل رسمى، تمهيدًا لمناقشتها بالجلسة العامة المقرر لها يوم 29 نوفمبر الجارى.





جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، مؤكدا أنه بعد الانتهاء من صياغتها قامت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بتوزيع المسودة النهائية من لائحة مجلس الشيوخ على الأعضاء تمهيدا لعرضها فى الجلسة العامة المقرر انعقادها يوم 29 من الشهر الجارى. وكشف الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، أن مواد اللائحة فى المسودة النهائية التى تم توزيعها على الأعضاء تضمنت 293 مادة، ونصت على تشكيل 14 لجنة نوعية. وحددت اللائحة مجموعة من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية، أهمها النص على احترام العضو للدستور وللقسم الدستورى داخل وخارج البرلمان، وفيما يتعلق بضبط حضور الجلسات نصت اللائحة على جزاءات تبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وحرمان من بدل الجلسات وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية.

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