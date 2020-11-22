عضو الشيوخ: الفترة الحالية تتطلب تشديد الإجراءات للوقاية من كورونا

جدة - نرمين السيد - طالب النائب أحمد عبد الماجد، عضو مجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، المواطنين بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية التى دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك أثناء عملية التصويت فى انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، المقررة غدا الإثنين، وبعد غد الثلاثاء، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح عبد الماجد، فى بيان، اليوم الأحد، أن الأوضاع تتطلب حاليا تكاتف وتعاون من المواطنين وعدم التراجع عن الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة، واستخدام المطهرات والكحول، والالتزام بالتباعد والمسافة الآمنة، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات الموجة الثانية لجائحة كورونا. وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة الأولى والثانية بانتخابات مجلس النواب أظهرت وعى المواطنين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتأكيدهم على ضرورة الحفاظ على السلامة العامة وأهمية المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع، مطالبا الحكومة بتطبيق القانون لردع المخالفين لإجراءات الوقاية من كورونا.

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