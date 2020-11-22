بـ293 مادة.. «دوت الخليج» ينشر لائحة الشيوخ قبل التصويت عليها

جدة - نرمين السيد - حصل "دوت الخليج" على لائحة مجلس الشيوخ، التى أرسلت لأعضاء مجلس الشيوخ، بعدما تم الانتهاء من المسودة النهائية من مشروع اللائحة تمهيدًا لمناقشتها بالجلسة العامة، المقرر لها يوم 29 نوفمبر الجارى.





تضمنت مواد اللائحة فى المسودة النهائية التى تم توزيعها على الأعضاء 293 مادة، ونصت على تشكيل 14 لجنة نوعية. وحددت اللائحة عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية، أهمها النص على احترام العضو للدستور وللقسم الدستورى داخل وخارج البرلمان، وفيما يتعلق بضبط حضور الجلسات نصت اللائحة على عقوبات تبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر، وحرمان من بدل،الجلسات، وتصل إلى إسقاط العضوية.

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