البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر بالدلتا

جدة - نرمين السيد - سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الأحد، هزة أرضية بالدلتا، وعلى بعد 10 كيلومترات جنوب شرق المحلة الكبرى بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر.





وأشار الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، فى تصريح، اليوم، إلى أن تلك الهزة الأرضية وقعت فى الساعة 11 و52 دقيقة و11 ثانية بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، ولم يرد للمعهد أى إشارة تفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة. وأوضح رئيس المعهد، أن إحداثيات الهزة الأرضية كانت على خط عرض 30.93 درجة شمالا، وخط طول 31.25 درجة شرقا، وعلى عمق 21 كيلومترا.

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