إنشاء لجنة من كبار علماء الأزهر لضبط الفتاوى وإتاحتها عبر الإنترنت

جدة - نرمين السيد - أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتشكيل لجنة استشارية للفتوى بالأزهر الشريف برئاسة فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وتضم عددًا من أعضاء هيئة كبار العلماء وأساتذة العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر.





وقال الأزهر، فى بيان اليوم الأحد، إن الإمام الأكبر قرر إسناد الإشراف العلمى على اللجنة الرئيسية للفتوى بالجامع الأزهر، ومركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، واللجان الفرعية للفتوى بالمحافظات، إلى لجنة علمية تتكون من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والدكتور حمدى صبح، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق. وأسند القرار إلى اللجنة مهام تحقيق الربط بين الجهات المعينة بالفتوى بالأزهر عبر التقنيات الحديثة، والتأكد من مراجعة الفتاوى الصادرة قبل نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتأكد من توافق الفتاوى الصادرة عن الجهات المعنية بالفتوى واللجنة الاستشارية مع قرارات وفتاوى هيئة كبار العلماء، وإعداد تقرير شهري عن أعمال جهات الفتوى بالأزهر، والعمل على إصدار كتاب يجمع فتاوى الجهات المعنية بالفتوى فى الأزهر وإتاحته للباحثين والدراسين، ووضع الخطط التجديدية فى نظام الافتاء وضوابط الفتوى الشرعية، وأن يكون الإعلان عن الفتاوى المعتمدة من خلال الموقع الرسمى للجهة الصادر عنها الفتوى.

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