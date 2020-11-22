محافظ قنا يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور بالعسيرات

جدة - نرمين السيد - افتتح أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الأحد، مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية بقرية العسيرات بمركز فرشوط، بحضور أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وأوضح المحافظ، أن تكلفة تطوير المركز بلغت 920 الف جنية، لافتا إلى ان المركز يقدم عدد من الخدمات التموينية لـ7 آلاف مواطن بالقرية مثل إصدار بطاقات تموينية جديدة أو أى إضافات أو تعديلات جديدة على بطاقات التموين والرد على استفسارات المواطنين وغيرها من الخدمات من خلال خدمة رقمية ونداء آلى بالمركز وذلك فى إطار تسهيل التعامل مع المواطنين والتيسير عليهم من خلال خدمة حضارية وكريمة للمواطنين من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد. وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 13 مركزا لخدمة مواطنين مطورة على مستوى المحافظة فيما يجرى العمل فى تطوير مركز أخر، وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة، وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.

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