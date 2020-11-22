مصر تدين الهجمات الإرهابية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن بالغ إدانتها للهجوم الصاروخى والتفجيرات التى استهدفت العاصمة الأفغانية كابول، ما بين اليوم والأمس، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.





وتقدمت مصر، حكومةً وشعبًا، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، بخالص التعازى إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا هذه الهجمات الإرهابية الغاشمة، والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين. وأعربت مصر عن تضامنها مع أفغانستان الصديقة فى هذا المُصاب الأليم، مؤكدة مجددًا على موقفها الثابت من رفض كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

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