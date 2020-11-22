وزارة الداخلية: رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين انتخابات مجلس النواب

أنهت الداخلية الإستعدادات الأمنية لتأمين جولة الإعادة بإنتخابات مجلس النواب من خلال استنفار أمنى مكثف ورفع درجة الإستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين جولة الإعادة بإنتخابات (مجلس النواب).. يأتى ذلك استمراراً للخطة الأمنية الشاملة التى إعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية ، والتى إعتمدت فى أحد محاورها الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع ، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام .

وقامت القيادات الأمنية بالمحافظات التى تشهد جولة الإعادة بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين ، للتأكد من مدى جاهزيتها واستيعاب بالمهام الموكلة إليها، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود ورفع درجة الإستعداد القصوى للحفاظ على أمن المواطنين، وتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.