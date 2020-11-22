قافلة صندوق تحيا مصر تصل لأهالي بئر العبد والشيخ زويد

وصلت صباح اليوم قافلة صندوق تحيا مصر إلي محافظة شمال سيناء محملة بالمساعدات الإنسانية التي تضم 8 آلاف و670 شنطة مجمدات «دواجن» ضمن مبادرة بالهنا والشفا، وألفي كرتونة مواد غذائية متنوعة.
وتضمن شنطة المجمدات عدد 2 دجاجة، كما تشمل كرتونة بالهنا والشفا«مواد غذائية عبارة عن 5 كيلو أرز و2 كيلو سكر وسمن وزجاجة زيت وشاي ومكرونة وفول.
وتم توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الفقيرة والأولي بالرعاية والصائدين والمنقولين من الشيخ زويد ورفح وأبناء القرى التي أضيرت بسبب الأحداث في مركز بئر العبد.
يذكر أن صندوق تحيا مصر قد نظم احتفالية الخميس الماضي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أطلق خلالها أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم استعدادا لفصل الشتاء، مستهدفة مليون أسرة في محافظات الجمهورية كافة، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليوني دجاجة ( 2000 طن) يوفرها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.
كما شملت القافلة مليون بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة شتاء آمن التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون معها صندوق تحيا مصر للوصول لحماية الأسر من قسوة الشتاء.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد دشن أكبر قافلة مساعدات انسانية فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإطلاق أكبر قافلة مساعدات لدعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بتكلفة تجاوزت المليار جنيه.
تقوم القافلة بتوزيع المساعدات الغذائية والدواجن والملابس في القرى الأكثر احتياجا بعدة محافظات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الدعم اللازم لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية.
كما توزع القافلة المواد الغذائية بمختلف أنواعها، والملابس في القرى الأكثر احتياجا بعدة محافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الدعم اللازم لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية.
وحققت قافلة صندوق تحيا مصر المنطلقة رقمين قياسين الأول أكبر قافلة من التبرعات والثاني أكبر عدد من الدواجن يتم توزعها للأسر الأولى بالرعاية ويحاول الصندوق الحصول على رقم قياسي ثالث لأكبر قافلة في عدد الحافلات الناقلة للمواد الغذائية.
وتضم القافلة 500 ألف قطعة ملابس وتحتوى على 473 تريلا وتلاجة، حيث تعد أكبر قافلة إنسانية في العالم، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قافلة صندوق تحيا مصر تصل لأهالي بئر العبد والشيخ زويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.