مصر تدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد عن بالغ إدانتها للهجوم الصاروخي والتفجيرات التي استهدفت العاصمة الأفغانية كابول ما بين اليوم والأمس، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وتقدمت مصر، حكومةً وشعبًا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا هذه الهجمات الإرهابية الغاشمة، والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

واعربت مصر عن تضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم، مؤكدة مجددًا على موقفها الثابت من رفض كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

كانت وزارة الصحة العامة في أفغانستان قد أعلنت أمس السبت - عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات بالصواريخ التي استهدفت العاصمة كابول إلى 5 قتلى، وأكثر من 21 مصابا. وذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية التي أوردت النبأ أن ما لا يقل عن 14 صاروخا سقطوا في أجزاء متفرقة من العاصمة كابول صباح اليوم بعد ساعة من انفجار عبوتين ناسفتين في منطقتي "أرزان قيمات" و"شيهيل سوتون" بالمدينة. وأدى الانفجار الذي وقع في منطقة "أرزان قيمات" إلى مقتل عنصر من عناصر الأمن وإصابة أكثر من ثلاثة آخرين بجروح. وأشارت القناة الأفغانية إلى أنه تم نقل غالبية الجرحى من جراء الهجمات بالصواريخ إلى مستشفى الطوارئ بمنطقة "شهر-ناو" بكابول. فيما نفت حركة طالبان أي تورط لها بالهجوم. وتعرضت العاصمة الأفغانية، صباح أمس، لقصف بالصواريخ، ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت عن مصادر أفغانية قولها: "إن ما لا يقل عن عشرة صواريخ، سقطت على كابل صباح اليوم السبت".

وحذرت الولايات المتحدة، مواطنيها من السفر إلى أفغانستان؛ بعد سقوط صواريخ على العاصمة كابول، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة. قالت السفارة الأمريكية، "إن الوضع الأمني ​​في أفغانستان غير مستقر للغاية، والتهديد لجميع المواطنين الأمريكيين في أفغانستان لا يزال حرجًا".