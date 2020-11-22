نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعة: وضعنا مخططًا لتطوير معسكر الأئمة بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقزاف بأنه قام على رأس لجنة مشتركة من هيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبحضور اللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزه، بوضع خطة لتطوير معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

وقال إن ذلك بما يعمل على رفع كفاءته من جهة، والاستفادة القصوى من خلال إنشاء مجمع الأوقاف بالمعسكر ليضم مقرًا لمديرية أوقاف الإسكندرية وآخر لمنطقة هيئة الأوقاف بالإسكندرية من جهة أخرى، مع رفع كفاءة جميع مباني المعسكر، لتكون في أفضل جاهزية لإقامة المتدربين في جميع الدورات التدريبية والتثقيفية التي تقيمها الوزارة سواء للأئمة أم للواعظات أم للإداريين أم للطلبة الوافدين، مع تطوير جميع ملاعب المعسكر واستحداث ملاعب خماسية جديدة.