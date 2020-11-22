نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعال بنسبة 94.5%.. قائمة بأسعار لقاح مودرنا المنتظر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المقرر أن تبدأ بعد لقاحات فيروس كورونا في طرح بالأسواق بعد ثبات مدى فعاليتها، وقد كشفت شركة مودرنا عن سعر اللقاح المنتظر.

وترصد" الفجر" في السطور التالية أسعار لقاح مودرنا بالأسواق:

سعر لقاح مودرنا:

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، اليوم الأحد، عن السعر المتوقع للقاح فيروس كورونا، الذي أنتجته شركته، حيث حددت الحكومات سعرا يتراوح ما بين 25 و37 دولارًا لكل جرعة من اللقاح، وذلك اعتمادا على الكمية المطلوبة، وجاء ذلك وفق لما نقلته صحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية.

سعر تكلفة اللقاح:

وقال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا،: "لقاحنا يكلف تقريبا نفس تكلفة لقاح الإنفلونزا الذي يتراوح بين 10 دولارات و50 دولارا"، وفق ما أوردت "رويترز".

اتفاقيات أوربية بسعر 25 دولارا للجرعة:

وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي، يشارك في المحادثات مع الشركة، أن المفوضية الأوروبية تحاول التوصل إلى اتفاق مع "موديرنا" لشراء ملايين الجرعات من اللقاح، بسعر أقل من 25 دولارًا للجرعة.

بسعر تكلفة لهذه الدول:

فيما كشفت شركة مودرنا أنها أبرمت صفقات مع اليابان، وكندا، وسويسرا، بسعر 11.57 جنيهًا إسترلينيًا (15.25 دولارًا) لكل جرعة.

وأعلنت موديرنا في وقت سابق أن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من فيروس كورونا، وذلك بناءً على بيانات مؤقتة عن تجارب إكلينيكية بلغت مرحلة متأخرة، لتصبح الشركة الأميركية بذلك المطور الثاني الذي يقدم نتائج تجاوزت التوقعات بكثير، بعد شركة "فايزر" وشريكتها "بيونتيك".

ويجرى الاتحاد الأوروبي محادثات مع "موديرنا" بشأن لقاحها التجريبي لفيروس كورونا على الأقل منذ يوليو الماضي، بحسب ما أوردت "رويترز".

اقرأ ايضا.. تطورات أزمة فيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 112676 حالة من ضمنهم 101783 حالة تم شفاؤها، و6535 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.