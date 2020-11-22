نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني: الحكومة تستحق إشادة السيسي بأدائها وتحقيقها لمؤشرات اقتصادية إيجابية رغم كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء تستحق تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها وإشادته بها على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة جائجة فيروس كورونا المستجد.

وأعتبر " عامر " فى بيان له، اليوم الأحد، هذه التهنئة من الرئيس السيسى للحكومة بمثابة أكبر حافز للحكومة للاستمرار فى بذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الانجازات لصالح الدولة المصرية، مُعربًا عن أمله فى أن يتخذ جميع المسئولين من الرئيس السيسى المثل والقدوة فى العمل والعطاء لمصر وبلا حدود.

وأعرب رئيس صناعة النواب، عن أمله فى أن يأتى اليوم الذى يجد فيه جميع الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين بالدولة يتفقدون مختلف مواقع العمل والانتاج بالدولة فى أيام الاجازات بما فيها يوم الجمعة، مؤكدًا أن الرئيس السيسى هو وحده الذى يفعل ذلك ليؤكد لنا جميعا أن مصر تحتاج إلي العمل والعمل والعمل حتى تتغلب المشكلات التى تواجهها وحتى ينهض الاقتصاد المصرى.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس على هذه التهنئة والإشادة بأداء الحكومة وتوجيهه التحية للشعب المصرى العظيم، مؤكدًا أن الرئيس السيسى دائمًا يؤكد أن الشعب المصرى العظيم يحتل مكانة كبيرة فى قلبه ووجدانه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالى، بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهي الجهود التى أشادت بها كبري المؤسسات المالية الدولية، وفى مقدمتها الإعلان الرسمى من خبراء صندوق النقد الدولى بأن اداء الاقتصاد المصرى فاق التوقعات، وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.. كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية.. والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم".