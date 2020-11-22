نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القباج: تخصيص 90 مليون جنيه لدعم مدارس التعليم المجتمعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تخصيص 90 مليون جنيه لدعم مدارس التعليم المجتمعي بمؤسسة مصر الخير والتي تضم نحو 30 الف طلاب، من الموارد التى خصصها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى،رئيس الجمهورية، لدعم التعليم المجتمعى، متعهدة بدعم الجمعيات الاهلية على تغطية مصروفات الطلاب ليس فقط هذا العام، وأنما الاعوام القادمة.

جاء ذلك خلال احتفالية مؤسسة مصر الخير لعرض مشروعات وإنجازات قطاع التعليم وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير والبنك المصري لتنمية الصادرات لتمويل 83 منحة بالتعليم الفني والتعليم العالي، بحضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، ومحسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر وعضو مجلس الأمناء، نائبًا عن الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور احمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم نائبًا عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، نائبًا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومرفت حسين رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.

أكدت القباج على ضرورة التركيز على قطاع التعليم لتحقيق النهوض بالمجتمع باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والارتقاء فى أى مجتمع، مشددة على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على هذه القضية باعتبارها المحور الأساس لتحقيق تنمية ونهوض المجتمع.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى: أؤمن أن قضية التعليم قضية وطن وأنها المفتاح الرئيسى للتنمية ولا أستطيع التاخر عن "مصر الخير" المؤسسة العريقة فى عملها لخدمة المجتمع وصدق من أسماها "مصر الخير" فلديها الكثير من البرامج والمنح فى مختلف المجالات مثل: الإعاقة والسكن الإقتصادى وتنطلق فى كافة انحاء المجتمع شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لخدمة المجتمع.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى: إن الدولة لا تقوم عليها الحكومة فقط بل المؤسسات والمجتمع المدنى بكل ما يحتوى من نضج فى العطاء على أرض الواقع وتحقيق أثر ملموس فى حياة الأسر التى نخدمها وهذا ما عهدناه دائما من المؤسسات المجتمعية.

وقالت الوزيرة: لما بنقول البنوك والمسئولية المجتمعية بضرب مثال واحد بمحافظة المنوفية وجمعية المساعى المشكورة التى ساهمت فى اثراء قطاع التعليم بالمحافظة حتى وصلت نسبة التعليم الى 94 ٪ لتكون المنوفية اكبر محافظة فيها نسبة تعليم على مستوى الجمهورية، تحية تقدير واحترام واعتزاز التى تقدمها "مصر الخير" كشريك اساسى للدولة فى توفير التعليم وتقديم خدمات تعليمية اكثر جودة للاسر محدودة الدخل.

واوضحت وزيرة التضامن أن 37% من الطلاب الذين يحصلون على تكافل وكرامة استطاعوا الوصول لأعلى مراحل التعليم المدرسى رغم ظروفهم الصعبة فنستطيع ان نلمس كم من الفرص البديلة التى يمكن توفيرها للاسر الفقيرة.. وعلى مدار سنوات عديدة منذ انشاء "مصر الخير" كان لها دور كبير فى تقديم وتوفير الفرص التعليمية بصورة لائقة وتحارب الظواهر السلبية المترتبة على التسرب من التعليم.

وأشارت الوزيرة إلى ان مؤسسة مصر الخير لا تركز فقط على التعليم وانما يواجه ظواهر ومخاطر عديدة تواجه المجتمع.. ومن هنا جاءت استجابة المؤسسة لدعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى،رئيس الجمهورية، على الاهتمام والتركيز على التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النهوض والتنمية.

وأضافت: لذا قرر الرئيس تخصيض مليار جنيه مصرى لموضوعات عدة منها دفع مصروفات دراسية للاسر غير القادرة ودعم الحضانات والتعليم المجتمعى واستكمال الحلقة التعليمية للطلاب فى اسر تكافل حتى نهاية التعليم الجامعى تحية صادقة للسيد رئيس الجمهورية لدعمه الكامل وتوجيهاته التى لا تنقطع للعمل على تجويد الخدمات المقدمة للاسر الاكثر احتياجا وانهم يحصدون بشكل عادل ثمار التنمية..دعونا نعطيهم كى يعطوا الوطن حينما يكبرون.