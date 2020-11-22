نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن: نضع التعليم في المقدمة ونقوم على الحلول المتزامنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المشهد الحالى ينطوي لاعادة تشكيل الوضع المجتمعى لاتاحة الفرصة اكبر للمجتمع المدنى وتوسيع دور القطاع الخاص للتدريب والمساهمة فى بناء التكنولوجيا فى اطار البحث عن التوازن العادل ويعمل الجميع فى استراتيجية كبيرة لناء الانسان ببناء الانسان سنبنى الوطن بشكل علمى وممنهج..نضع التعليم فى المقدمة ونقوم على الحلول المتزامنة والخلاقة لتخريج مواطنين ايجابيين على وعى بقضايا المجتمع.

وأوضحت:" نضع التعليم فى المقدمة ونقوم على الحلول المتزامنة والخلاقة لتخريج مواطنين ايجابيين على وعى بقضايا المجتمع، مشيرة إلى أنه من اهم القضايا التى يتم التركيز عليها محو الامية".

واستكملت:" اتفقنا على ان الجامعات ليست فى حل عن محو الامية، قيام مؤسسات المجتمع المدنى، برفع كفاءة الابنية التعليمية والطفرة التكنولوجية التى حدثت، والتركيز على تعليم الفتاة خاصة فى قرى الوجه القبلى، مضيفة: "خامس هذه التدخلات النهوض بالعملية التعليمية من خلال عملية التعليم التفاعلية والايجابية التعليم ليس مقصور فثط على المدارس وانما المجتمع اجمع، اهتمام المجتمع المدنى بالتعليم ليس من باب الرفاهية وانما اقرار لمبدأ المسئولية المجتمعية وهو ما دفع المؤسسات المجتمعية وعلى رأسها مصر الخير لمشاركة الحكومة فى انشاء المدارس وتطوير الابنية التعليمية، ومحو الامية ونشر التعليم والارتقاء بمستوياته يؤدى لتطور المجتمع والتقدم الاجتماعى وكذلك التمكين الاقتصادى".

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي:" لا يجب علينا ان نترك طفل واحد كى يتعلم كيف يقرأ ويكتب فلنتعهد جميعا لنكون جنود مجندة لحل هذه القضية سويا، لافتة إلى أن الوزارة عملت على محاربة التسري التعليمى، وتوفير تغذية الالف يوم الاولى فى حياة الطفل للاسر الفقيرة.

وأشارت إلى جهودها في حياة كريمة من خلال انشاء حضانات فى الاماكن المحرومة، متابعة: "لدينا مشروع لا امية مع التكافل، الربط الشبكى مع التربية والتعليم للتعرف لحظيا على من تسرب من التعليم.

واختتمت كلمتها:" اتقدم بالشكر والتقدير لمصر الخير وكافة مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص وقطاع البنوك ودور المعلم ونحتاج بشدة لعودة دور المعلم البناء وتعزيز دوره، معلنة اتفقها مع مصر الخير على دعم التعليم المجتمعى ل30 الف طالب ب90 مليون جنيه ليس عطاء من الوزارة وانما تخصيص من الموارد التى خصصها السيد الرئيس ونتعهد بدعم الجمعيات الاهلية على تغطية مصروفات الطلاب ليس فقط هذا العام وانما الاعوام القادمة.

جاء ذلك خلال احتفالية مؤسسة مصر الخير لعرض مشروعات وإنجازات قطاع التعليم وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير والبنك المصري لتنمية الصادرات لتمويل 83 منحة بالتعليم الفني والتعليم العالي، بحضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، ومحسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر وعضو مجلس الأمناء، نائبًا عن الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور احمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم نائبًا عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، نائبًا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومرفت حسين رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.

