نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس ائتلاف دعم مصر: السيسي نجح في تطبيق مفهوم حقوق الإنسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، التحية للقيادة السياسية والحكومة والشعب المصرى، على جهودهم فى مواجهة أزمة كورونا، وما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالي، والتى تكللت بإشادة كُبرى المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي، بأن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات وأبدى صلابة وقدرة علي التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "القصبى" في بيان له، اليوم الأحد، أنه على سبيل المثال لا الحصر نجحت الدولة فى تطبيق مفهوم حقوق الإنسان، وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها برنامج تكافل وكرامة منذ مارس 2015 ليستفيد منه أكثر من 3 مليون مواطن ونصف فى جميع المحافظات، حيث أشاد به البنك الدولى، وذلك وسط برنامج الإصلاح الحكومى الناجح كذلك نجحت الحكومة فى إدارتها لأزمة كورونا واحتواء تبعاتها ساعد فى خفض معدلات البطالة الذى عانت منه دول عديدة بسبب الأزمة الراهنة.

وشدد زعيم الأغلبية البرلمانية، على أن دعم المواطنين والتكاتف خلف القيادة السياسية فى ظل تلك الأجواء الراهنة، ساعد على تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومى، تزامنًا مع برامج وشبكات الأمان الاجتماعى، مما يؤكد على نجاح القيادة السياسية فى إدارة دفة الأمور وسط كل هذا التحديات، مطالبًا المواطنين بالالتزام فى الفترات المقبلة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.