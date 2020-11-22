نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس ائتلاف دعم مصر: السيسي نجح في تطبيق مفهوم حقوق الإنسان في المقال التالي
وأضاف "القصبى" في بيان له، اليوم الأحد، أنه على سبيل المثال لا الحصر نجحت الدولة فى تطبيق مفهوم حقوق الإنسان، وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها برنامج تكافل وكرامة منذ مارس 2015 ليستفيد منه أكثر من 3 مليون مواطن ونصف فى جميع المحافظات، حيث أشاد به البنك الدولى، وذلك وسط برنامج الإصلاح الحكومى الناجح كذلك نجحت الحكومة فى إدارتها لأزمة كورونا واحتواء تبعاتها ساعد فى خفض معدلات البطالة الذى عانت منه دول عديدة بسبب الأزمة الراهنة.
وشدد زعيم الأغلبية البرلمانية، على أن دعم المواطنين والتكاتف خلف القيادة السياسية فى ظل تلك الأجواء الراهنة، ساعد على تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومى، تزامنًا مع برامج وشبكات الأمان الاجتماعى، مما يؤكد على نجاح القيادة السياسية فى إدارة دفة الأمور وسط كل هذا التحديات، مطالبًا المواطنين بالالتزام فى الفترات المقبلة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.