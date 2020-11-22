قافلة صندوق تحيا مصر تصل لأهالي بئر العبد والشيخ زويد

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

وصلت صباح اليوم قافلة صندوق تحيا مصر إلى محافظة شمال سيناء محملة بالمساعدات الإنسانية التي تضم 8 آلاف و670 شنطة مجمدات «دواجن» ضمن مبادرة بالهنا والشفا، وألفي كرتونة مواد غذائية متنوعة.

وتضمن شنطة المجمدات عدد 2 دجاجة، كما تشمل كرتونة بالهنا والشفا«مواد غذائية عبارة عن 5 كيلو أرز و2 كيلو سكر وسمن وزجاجة زيت وشاي ومكرونة وفول.

وتم توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الفقيرة والأولي بالرعاية والصائدين والمنقولين من الشيخ زويد ورفح وأبناء القرى التي أضيرت بسبب الأحداث في مركز بئر العبد.

يذكر أن صندوق تحيا مصر قد نظم احتفالية الخميس الماضي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أطلق خلالها أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم استعدادا لفصل الشتاء، مستهدفة مليون أسرة في محافظات الجمهورية كافة، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليوني دجاجة ( 2000 طن) يوفرها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

كما شملت القافلة مليون بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة شتاء آمن التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون معها صندوق تحيا مصر للوصول لحماية الأسر من قسوة الشتاء