نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس غدا الإثنين، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد بمرتفع العروض الوسطي علي السطح وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الإثنين يسود طقس لطيف على أغلب البلاد فيما يكون معتدل على السواحل الشمالية.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي أغلب البلاد بينما يكون مائل للبرودة علي جنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الإثنين، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بأمطار خفيفة 20% علي بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ-البحيرة-الدقهلية)، وأمطار خفيفة الي متوسطة 30% علي بعض المناطق من السواحل الشمالية "مطروح-الإسكندرية- دمياط-العريش-رشيد-بورسعيد"، كما تكون الرياح معتدلة علي انحاء البلد نشطة علي خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية شرقية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الإثنين، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 22 لعظمى والصغرى 14، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 20.

