نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل "نور والرحلات الخارقة" يحصد جائزة التميز من "القومي لحقوق الإنسان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحفل الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، فريق عمل المسلسل الكارتوني "نور والرحلات الخارقة"، الذي أنتجته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتعاون مع الأزهر الشريف، ومجلة "نور"، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ حيث حصل على جائزة التميز عن الأعمال الدرامية والكارتونية التي عرضت خلال شهر رمضان 2020م.

المسلسل تم اختياره ما بين ١٠ أعمال كارتونية، قدمت خلال شهر رمضان، وحصد العديد من الجوائز، منها: جائزة أفضل إنتاج لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولمؤسسة الأزهر الشريف والمنظمة، وأفضل سيناريو وتصميم شخصيات، وأفضل إخراج، كما تم تكريم شركة سينرجي المنفذة للعمل.

وأشادت لجنة التحكيم المشكلة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي ضمت لجنة من خبراء الدراما، على رأسها المخرجة أنعام محمد علي، بالمسلسل، وأكد أعضاء اللجنة أن العمل قد قدَّم المعلومات العلمية للطفل، بصورة مشوقة تحببه في العلم، وتحفزه على المزيد من البحث والاطلاع، وأوصت اللجنة وزارة التربية والتعليم بالاستفادة من المسلسل؛ لما يحتويه من معلومات مقدمة بطريقة شيقة وتعليمية مناسبة للأطفال.

يذكر أن مسلسل "نور والرحلات الخارق" أنتج خلال عام 2020م، وتمت إذاعته على شاشة قناة Dmc، وتدور أحداثه في إطار شيق حول الطفل نور وأخته زهرة، وهما يتميزان بشغفهما بالعلم والمعرفة، ويهويان البحث والاطلاع، وخلال مغامراتهما يتعرفان على العديد من الاكتشافات العلمية، وكيفية الحماية من الفيروسات والميكروبات، والتعرف على الأجهزة العضوية لجسم الإنسان ووظائفها.