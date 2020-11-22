نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة: التعاون مع "طب هارفارد" كان له دوراً كبيرا في التصدي لوباء كورونا في المقال التالي
جاء ذلك مساء أمس السبت، خلال كلمتها الافتتاحية خلال ورشة عمل للعاملين بالقطاع الطبي، بالتعاون مع كلية طب جامعة هارڤارد الأمريكية للتعريف بأحدث التطورات حول فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-١٩)، من حيث التشخيص والعلاج واللقاحات، وذلك بمشاركة الدكتور "أجاي سينج" عميد الدراسات العليا فى التعليم الطبى بكلية الطب جامعة هارفارد، في إطار حرص القيادة السياسية للنهوض بمنظومة التعليم الطبي في مصر، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وفقًا للمعايير العالمية، وضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني المستمر.
وأوضحت الوزيرة ان هذا التعاون القائم لعب دورًا كبيرًا فى استجابة وزارة الصحة والسكان المصرية لوباء فيروس كورونا المستجد مؤكدة ان التعاون مع جامعة هارفارد كشريك رئيسى لوزارة الصحة كان له دور هائل في الإصلاحات الهائلة التى تم اتخاذها لإعادة تشكيل نظام الرعاية الصحية في مصر تحت رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي ساهم في خطة الدولة للتصدى لوباء فيروس كورونا.
وتابعت الوزيرة أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد أدت إلى تعاون علمى عالمى غير مسبوق حيث توحد العلماء فى جميع انحاء العالم للتصدي لفيروس كورونا المستجد وإدارة هذا الوضع الوبائى الذى لم يشهده العالم من قبل، مشيرة إلى ان الدولة المصرية تقوم بدورها فى إدارة هذا الوباء، منوهه بأنه تم تدريب ١٦٠٠ من العاملين بالقطاع الطبى واعتماد منهجية جديدة للتعليم الإلكترونى فى مصر لمتخصصى الرعاية الصحية، فضلًا عن الحفاظ على استمرار العمل بالبرامج والمبادرات الرئاسية وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية التعاون بين وزارة الصحة والسكان وكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية التي تعد المصدر الاكثر ثقة وشهرة للتعليم الطبى في العالم، موضحة أن مشاركة مثل هؤلاء الباحثين فى ورشة العمل يعد نافذة لاستغلال الخبرات المشتركة لمواجهه هذا الوباء من خلال الدعوة إلى المزيد من الاستثمار فى البحوث وقضايا الصحة العامة بالإضافة إلى قضايا البحث العلمى المتعلقة بالمناعة والأوبئة واللقاحات مشيرة إلى انه يوجد دائمًا ما يتطلب الدراسة فى مجال الأمراض المعدية.
ومن جانبها وجه الدكتور "أجاي سينج" عميد الدراسات العليا فى التعليم الطبى بكلية الطب جامعة هارفارد، الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان تحت قيادة الدكتورة هالة زايد على ما يبذلونه من جهود لإدارة الأزمة مشيرًا إلى ان هذه الورشة توفر فرصة للتعاون والعمل على هذا التهديد العالمي.
الجدير بالذكر أنه يتم عقد ورشة العمل أونلاين وتستمر على مدار ٤ أيام في الفترة من ٢١ نوفمبر وحتى ١ ديسمبر المقبل،حيث تشمل محاضرات لأساتذة من كل من كلية طب هارڤارد الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية وجامعة ملبورن، ثم جلسة ختامية تشمل حلقة نقاش برئاسة الدكتورة هالة زايد، هذه ورشة العمل تشمل محاضرات حول آخر مستجدات فيروس كورونا في العالم وبروتوكولات العلاج المحدثة بالإضافة إلى مستجدات التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كما تشمل ورشة العمل آلية التعامل في العيادات الخارجية والتأثير النفسي والاهتمام بالصحة العامة للأطباء، ويمكن للأطباء وكافة العاملين بالرعاية الصحية وعلماء الأوبئة والباحثين، تسجيل الحضور من خلال اللينك: https:bit.ly2IUkXMW لافتًا إلى أنه يمكن حضور ورشة العمل أونلاين على تطبيق Zoom من خلال اللينك:https:bit.ly36Q7jTy.