منظمة الصحة العالمية بمصر تكشف أعراض فيروس كورونا التي تتطلب رعاية طبية فورية وعاجلة

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت اليوم منظمة الصحة العالمية بمصر عن أعراض فيروس كورونا التي تتطلب رعاية طبية فورية، وقالت اليوم أن الأعراض المذكورة ليست كل الأعراض ولكنها هي الأعراض الشائعة والأكثر شيوعاً، مؤكداً أنه يمكن أن يصاب الشخص باعتلال شديد تدل عليه أعراض أخرى.

منظمة الصحة العالمية بمصر تكشف أعراض فيروس كورونا التي تتطلب رعاية طبية فورية

وجاءت أعراض فيروس كورونا التي تتطلب رعاية طبية فورية كما يلي:

1- آلام الصدر.

2- عدم القدرة على الكلام أو الحركة أو وجود تشوش بالذهن.

3- صعوبة أو ضيق التنفس.

4- الإرهاق.

5- فقدان حاسة الشم أو التذوق أو كلاهما معاً.

6- السعال.

7- الحمى وارتفاع درجات الحرارة وعدم انخفاضها بأي مسكنات.

8- التهاب الحلق.

9- الصداع.

10- الأوجاع والآلام في الجسد.

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11- التهاب العين واحمرارها وتهيجها.

12- تغير لون أصابع اليدين أو القدمين، أو وجود طفح جلدي.

13- ووفق منظمة الصحة العالمية بمصر، فإن الإسهال عرض من أعراض كورونا.

وكانت أعداد الإصابات بفيروس كورونا قد ارتفعت خلال الأيام الأخيرة بشكل كبير مقارنةً بالأسابيع الماضية، وذلك وسط تخوفات من موجة ثانية محتملة لكورونا على غرار التي ضربت دول أوروبا،