النائب العام يصدر قرارات مهمة.. أبرزها خفض سن الأطفال مرتكبي الجرائم لـ 15 سنة

أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرارات مهمة خلال لقائه بشباب الأكاديمية الوطنية لتأهيل التنفيذين بالبرنامج الرئاسي. بشأن جرائم الأطفال واختراقهم للقوانين خلال الفترة الأخيرة، مُسببين خللا في المنظومة المجتمعية. خاصةً وأن أغلبهم في الوقت الحالي يكون بالغا وراشدا ويبلغ عمره 18 عاما ويرتكب مزيد من الجرائم.

وقرر النائب العام الآتي:



- مناقشة مقترح خفض سن الأطفال مرتكبي الجرائم لـ15 عام بدلا من 18 عام.

- سيتم محاسبة ومعاقبة ولي أمر أي طفل يقود سيارة.

- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من أولياء الأمور؛ لسماحهم لأطفالهم بقيادة سياراتهم.

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وأشار إلى أن الدولة تقوم على الإعداد السليم لقادة المستقبل، وهو مفهوم جديد تنتهجه، فهناك الكثير لا يعي مفهوم التدريب، كما أنه بعد الانتهاء من مرحلة التعليم؛ يتبقى التدريب، بهدف إخراج قيادات قادرة على معالجة المشاكل، وإصلاح المكان الذي يعملون فيه، وتطويره.



وأكد النائب العام، ضرورة توفير كل ظروف العمل المناسبة لنجاح العاملين، وهذا يعد من أسباب نجاح تجربة النيابة العامة.

