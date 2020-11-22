"كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت"..عبدالله جمعة يدعو لأخيه بالشفاء من كورونا (صورة)

وجه عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، رسالة لأخيه صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، يدعو له فيها بالشفاء العاجل من فيروس كورونا.

ونشر عبدالله صورة لأخيه صالح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلق عليها قائلا: " اللهم اشفِ أخي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم، بحاله وبوجعه، اللهم اشفي أخي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته، اللهم اسكب في جسد أخي نهرًا من الراحة يسري في أوردته، ربي أرح ثم هوّن ثم اشفي، كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا أرحم الراحمين".

ويقضي صالح جمعة وقته الآن في عزل صحي، يتلقى فيه البروتوكول العلاجي، بعد ظهور نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا الخاصة به بنتيجة ايجابية.

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