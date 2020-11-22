بعد تصدره التريند.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل ضربة معلم

مسلسل ضربة معلم تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء عرض الحلقة الأولى ليشغل حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
تحيا مصر يقدم موعد عرض مسلسل ضربة معلم للفنان محمد رجب، والذى روج للمسلسل منذ أيام عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
موعد مسلسل ضربة معلم
يجسد الفنان محمد رجب شخصية جابر في مسلسل " ضربة معلم " و يظهر في البرومو الترويجي للمسلسل أثناء عمله في الصخر والحجارة منهكا من شدة التعب والإرهاق.
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الجدير بالذكر، أن يشارك في مسلسل ضربة معلم ، عدد كبير من النجوم منهم رانيا فريد شوقي ، مي سليم ، رياض الخولي، هاجر أحمد، دعاء رجب، محمد المغربي، محمد عز، منة لطفي علما أنه من إنتاج سينرجي بقيادة تامر مرسي.
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