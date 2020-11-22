زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب 5 محافظات مصرية (تفاصيل)

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس هيئة الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت في الساعة الحادية عشرة و55 دقيقة ظهر اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 305 درجة ريختر.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، رصدت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 5.8، شعر به سكان محافظات "إسكندريةـ مطروح - الغربيةـ الدقهليةـ دمياطـ البحيرة"، والسواحل الشمالية.

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وتعد الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، ويعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة.