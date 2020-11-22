روسيا تطرح لقاح فيروس كورونا بسعر خاص "تفاصيل"

كشف مركز جامالي الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة المصنع للقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، اليوم الأحد، عن إستعداده لطرح اللقاح بسعر أقل من اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر ومودِرنا الأمريكيتين.

وأشار المركز، في تغريدة له على الحساب الرسمي للقاح الروسي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن سعر جرعة اللقاح سيكون أقل بكثير من سعر اللقاحات التي طورتها شركتا فايزر ومودرنا.

وأوضح، أن السعر المعلن لجرعة لقاح شركة فايزر هو 19.5 دولار أمريكي، بينما طرحت مودرنا سعر الجرعة من 25 إلى 37 دولارًا أمريكيًا.

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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.

