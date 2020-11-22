الجمعية المصرية لصناعة الحديد: تراجع الإنتاج العالمي للصلب الخام 5.6%

أصدرت الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، العدد الأول من النشرة الخاصة بسوق الصلب العالمي في مصر، برئاسة الدكتور عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ورصدت النشرة الجديدة أهم التطورات المتمثلة في تراجع الإنتاج العالمي للصلب الخام بنسبة 5.6% خلال السبعة أشهر الأولى من 2020، وارتفاع الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج خام الحديد، الخردة، الغاز الطبيعي والكهرباء بسبب تعافى الطلب الصيني.
كما رصدت تراجع الصادرات العالمية من الحديد والصلب بنسبة 65% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2020، والأسعار العالمية للبيليت، الصلب المسطح وحديد التسليح تعاود الارتفاع مع تعافى الطلب الصينى وانحسار الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا.
وذكرت النشرة أنه وفقا لأحدث البيانات المتاحة، شهد الإنتاج العالمي من الصلب الخام تراجعًا بنسبة 5.6% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2020 مقارنة بذات الفترة لعام 2019.
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وأشارت إلى أنه من أكثر 20 دولة منتجة للصلب شهدت أربع دول فقط زيادة في إنتاج الصلب الخام خلال هذه الفترة وكان أسرعهم نموًا إيران بنسبة 9.7% وفيتنام بنسبة 8.2% والصين بنسبة 2.7%.
وأكدت على تراجع الطلب على منتجات الحديد والصلب عالميًا في عام 2020 بنسبة تصل لـ6.4% مدفوعًا بتراجع الطلب في كل منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية 20% والشرق الأوسط 17.4% والاتحاد الأوروبي 15.6%.
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